Adriano Moreira. Presidente do Governo dos Açores aponta "legado de referência"

Para Bolieiro, Adriano Moreira "era sob ponto de vista intelectual uma inspiração para várias gerações" e para o líder do executivo açoriano "igualmente".

O antigo presidente do CDS-PP morreu hoje aos 100 anos, confirmou à Lusa fonte do partido.

"Adriano Moreira era um académico, sábio, estudioso, um cidadão e um político de adaptação com intervenção no velho regime e em democracia, sempre com brilhantismo. Deixa um legado de referência em Portugal", refere o líder do Governo açoriano.

Bolieiro acrescentou que o defunto "fez também magníficas referências aos Açores, sendo dele a expressão que a região é uma referência especial e relevante do eixo euro-mundista" e considerou o arquipélago "como a principal relevância do euro-atlântico".

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados em 06 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.