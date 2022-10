Adriano Moreira. Presidente do parlamento da Madeira diz que país perdeu "brilhante senador"

"Portugal perde um dos seus mais brilhantes senadores e um político que sempre procurou engrandecer a nação", refere José Manuel Rodrigues numa mensagem de pesar pela morte do antigo presidente do CDS-PP.

Adriano Moreira morreu hoje aos 100 anos, confirmou hoje à Lusa fonte do partido.

O responsável do principal órgão de governo próprio da Região Autónoma da Madeira salienta que "Adriano Moreira dedicou a sua vida à missão de serviço a Portugal".

"Como académico, como ensaísta e como político, Adriano Moreira ganhou o respeito e a admiração dos seus pares e de personalidades de todos os quadrantes políticos", escreve o presidente do parlamento madeirense.

José Manuel Rodrigues, que foi líder do partido na Madeira, assegura poder testemunhar o quanto o ex-presidente da estrutura nacional do CDS-PP "apreciava os arquipélagos portugueses e os seus processos de Autonomia e como pensava que isso contribuía para o reforço da portugalidade".

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura e antigo presidente do CDS, tendo completado 100 anos em setembro.

Nasceu em Grijó, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, em 06 de setembro de 1922.

Condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões, destacou-se não só como político e estadista, mas também como professor universitário e pensador em matéria de Relações Internacionais.

Ex-membro do Conselho de Estado indicado pelo CDS-PP, Adriano Moreira teve um percurso académico e político dividido entre dois regimes, tendo sido ministro do Ultramar no Estado Novo, de 1961 a 1963, e presidente do Centro Democrático e Social (CDS) em democracia, de 1986 a 1988.