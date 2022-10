Adriano Moreira. PS assinala "momento de tristeza" com perda de "destacado intelectual"

"O dia de hoje fica marcado pela notícia do falecimento do Prof. Doutor Adriano Moreira, destacado intelectual, que detinha já um século de existência marcada pela dedicação ao pensamento crítico e académico e à intervenção política e cívica", escrevem os socialistas na nota de pesar.

"Deixa-nos o testemunho da sua inteligência materializado nas várias obras que publicou e no seu percurso académico, estreitamente ligado ao atual Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), que dirigiu e ajudou a reformar".



O PS relembra ainda as distinções que Moreira recebeu (Doutor Honoris Causa por várias universidades e membro de várias Academias de Letras, Ciências, História e Cultura), "tal como as condecorações que lhe foram atribuídas – a Grã-Cruz da Ordem de Camões de Portugal, em 2022, seria a última de uma longa lista" – e que "evidenciam a marca de lucidez e determinação que deixa em Portugal".



"O Partido Socialista endereça à família e aos amigos do Prof. Doutor Adriano Moreira as mais sentidas condolências neste momento de tristeza", lê-se na nota.

O antigo presidente do CDS morreu este domingo aos 100 anos.

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados em 6 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.