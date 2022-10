Adriano Moreira. Sousa Real evoca uma das "personalidades históricas da política"

"Professor universitário, advogado, governante, Conselheiro de Estado. Reconhecido pelos diferentes quadrantes políticos, Adriano Moreira tornou-se numa das personalidades históricas da política do nosso país", escreveu Inês Sousa Real na sua conta na rede social Twitter.

A dirigente do partido Pessoas-Animais-Natureza envia ainda as suas "mais sentidas condolências" à família e amigos do ex-líder do CDS.

Adriano Moreira morreu hoje aos 100 anos, confirmou à Lusa fonte do partido.

Foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados em 06 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.