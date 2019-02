ADSE. Aprovado requerimento do Bloco para audições urgentes

RTP13 Fev, 2019, 11:24 / atualizado em 13 Fev, 2019, 17:27 | Política

O Bloco de Esquerda encara como “chantagem” as posições assumidas pelos grupos privados, pelo que requereu um conjunto de audições parlamentar com caráter de urgência sobre o que considera ser a “ameaça de interrupção da prestação de cuidados de saúde a beneficiários do subsistema”. A comissão parlamentar de Saúde aprovou ainda um requerimento do BE para uma audição de responsáveis do Infarmed sobre ruturas de medicamentos em farmácias.





"Os principais grupos económicos a operar na área da saúde em Portugal ameaçaram acabar com os acordos que têm com a ADSE, obrigando os beneficiários do subsistema a pagar, à cabeça, a totalidade dos cuidados de saúde prestados nos hospitais privados", refere o Bloco de Esquerda.



"Estes são os mesmos grupos económicos - Luz Saúde, José Mello Saúde, Lusíadas, Trofa e Hospital Privado do Algarve - que entre 2015 e 2016 sobrefaturaram, indevida e abusivamente, 38,8 milhões de euros à ADSE", acrescenta o partido no requerimento da audição.





Já no final de dezembro, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada revelou que alguns prestadores admitiam deixar de ter convenção com a ADSE, após esta ter exigido 38 milhões de euros por excessos de faturação em 2015 e 2016.









O grupo Luz Saúde comunicou aos colaboradores o fim das convenções com o subsistema de saúde da Função Pública a partir de 15 de abril.Também a José de Mello Saúde formalizou na segunda-feira a suspensão da convenção com a ADSE para prestação e cuidados de saúde aos seus beneficiários em toda a rede CUF, podendo evoluir para denúncia definitiva da convenção.