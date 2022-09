Aeroporto. André Ventura acusa PS e PSD de conluio e cumplicidade

Foto: António Pedro Santos - Lusa

André Ventura acusou PS e PSD de conluio e cumplicidade no processo do novo aeroporto. Acusações feitas durante o debate de urgência no Parlamento marcado pelo Chega, onde o grande ausente foi o ministro Pedro Nuno Santos.