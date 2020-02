Aeroporto do Montijo. PS quer ouvir de Rui Rio a posição do PSD

Foto: Reuters

Depois de o PSD acusar o PS de não ter em conta o interesse nacional, face à localização do novo aeroporto, os socialistas rebatem com a mesma afirmação, alegando posições políticas tomadas em 2013, no tempo em que PSD e CDS estavam coligados.