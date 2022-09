Aeroporto. PSD pediu "realização imediata" de Avaliação Ambiental

Ricardo Castelo - Lusa

O líder do PSD escreveu esta tarde ao primeiro-ministro pedindo a "realização imediata" de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) sobre localizações possíveis do futuro aeroporto, que quer concluída num ano e com análise de custos e prazos de cada opção.