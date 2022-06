Aeroportos. Marcelo quer solução rápida, consensual e consistente

Sem responder a quaisquer perguntas, Marcelo Rebelo de Sousa foi o último responsável político a comentar no Palácio de Belém a crise que marcou o dia e que chegou a abrir a porta à demissão do ministro das Infraestruturas, referindo que cabe ao primeiro-ministro gerir a equipa do executivo.que ele próprio escolhe.Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou contudo três exigências quanto ao novo aeroporto de Lisboa. O Presidente quer uma solução "rápida", "consensual" para ser para "décadas", e ainda "clara" e "consistente", do ponto de vista político, técnico, económico e do direito, "para ser credível".

"Tem de se olhar para a solução qualquer que ela seja e ela tem de ser clara, que os portugueses percebam, e consistente, do ponto de vista político, do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico e do ponto de vista do direito" exigiu o Presidente. "É para que os portugueses olhando para a solução digam 'isto é para levar a sério, isto é para fazer neste termos porque isto é fazível'".





Após a publicação do despacho sobre as soluções governativas para o novo aeroporto de Lisboa, dias antes do Partido Social Democrata substituir o líder [Rui Rio sai e entra Luís Montenegro], o ministro das Infraestrturas Pedro Nuno Santos descartou, em declarações à RTP, a cooperação institucional no tema, ultrapassando o próprio primeiro-ministro que insistira nesse consenso.





Esta tarde, Marcelo sublinhou as razões que justificam a necessidade de tal entendimento.







"É uma matéria que tem vindo a ser discutida há eternidades e que é urgente", criticou Marcelo. "O primeiro ministro prometeu que iria ser consensual, que iria fazer tudo para ser consensual e tem de ser feito tudo o que for necessário para ser consensual", acrescentou.

"Para que seja possível esta solução, o mais rápido que as circunstâncias permitam, consensual e clara e consistente, quem está mandatado é o Governo, por voto maioritario dos portugueses", lembrou igualmente o Presidente sobre a decisão polémica de António Costa em manter Pedro Nuno Santos no cargo e de este aceitar a situação apesar de desautorizado por "erro grave".





O ministro lamentou publicamente os "erros" cometidos e pediu desculpa a todo o executivo. António Costa afirmou que Pedro Nuno Santos "não agiu de má fé", sublinhou que ele "corrigiu" de imediato o "erro grave", com "humildade" e que o "despacho está revogado", pelo que o incidente foi "ultrapassado".







Marcelo lembrou que o executivo "entrou em funções há três meses" e acrescentou que é "o primeiro-ministro" quem "escolhe os seus colaboradores, é o primeiro-ministro que deve a cada momento olhando para o passado e para o presente, ver quais são aqueles que estão em melhores condições para terem êxito nos seus objetivos, e o primeiro-ministro naturalmente é reponsável por isso, pela escolha mais feliz ou menos feliz, pela avaliação que a cada momento faz mais feliz ou menos feliz dos seus colaboradores que relativamente às melhores hipóteses que têm para realizar os objetivos".



"É tão simples quanto isto", concluiu Marcelo.