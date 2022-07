Aeroportos. Pedro Nuno Santos critica estilo "ofensivo" de Montenegro

O ministro das Infraestruturas disse que não é o líder do PSD quem lhe confere autoridade política. Luís Montenegro tinha afirmado que o seu interlocutor sobre o novo aeroporto de Lisboa é António Costa, mas o ministro classificou as palavras do líder da oposição como "ofensivas".