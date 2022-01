Afluência às urnas. Medina diz que eleitores "perceberam a importância do que estava em jogo"

"Em plena pandemia, com receios de muitas pessoas, é possível uma mobilização do país para um ato eleitoral com esta importância", o que significa que as pessoas "perceberam a importância do que estava em jogo", considerou o ex-presidente da Câmara de Lisboa.



Em declarações à RTP, Medina disse ainda estar a aguardar as previsões à boca das urnas e o desenrolar da noite eleitoral. "A partir daí é que podemos fazer uma leitura", afirmou.