Aguiar-Branco. O regimento é para cumprir, não haverá fardas nas galerias do Parlamento

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O regimento é para cumprir e, se nada for alterado, não haverá fardas nas galerias do Parlamento. O sublinhado é feito pelo presidente da Assembleia da República na véspera do arranque da discussão do Orçamento do Estado a que vários sindicatos da PSP se preparam para assistir no hemiciclo.