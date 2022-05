Ajuda financeira à Ucrânia. Primeiros 100 milhões de euros serão entregues ainda este ano

De acordo com o primeiro-ministro, serão entregues 100 milhões de euros já este ano. Nos próximos três anos, seguir-se-ão entregas de 50 milhões.



Esse valor tem como propósito financiar as necessidades de Orçamento ucraniano e soma-se a outros apoios que têm sido dados ao nível humanitário, militar e técnico.



António Costa explica que o apoio financeiro português poderá ser canalizado através da conta da Ucrânia no FMI ou até mesmo através de outros canais que eventualmente a União Europeia venha a abrir para financiamento direto à Ucrânia.



Nesta visita à capital ucraniana no mesmo dia em que os EUA anunciaram um apoio de 40 mil milhões de dólares, António Costa lembrou que Portugal ajuda como lhe é possível.



"Não somos os Estados Unidos da América, não somos uma grande potência", salientou.



O primeiro-ministro indicou ainda que o tema da reconstrução será trabalhado com mais pormenor no início de junho, quando o enviado especial do presidente Zelensky for a Portugal.



António Costa reforçou que Portugal gostaria de participar no trabalho de reconstrução do sistema educativo, nomeadamente jardins de infância e escolas a pensar nas novas gerações.



Sobre a unidade europeia, Costa vinca que Portugal apoia este sexto pacote de sanções contra Moscovo, mas reconhece que o país não tem a dependência que outros têm dos recursos russos.



Neste contexto, Portugal está a tentar encontrar formas de ajudar do ponto de vista logístico, nomeadamente tendo em conta a posição geográfica e as capacidades do Porto de Sines.