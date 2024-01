O ex-presidente do Governo Regional usou a rede social X para dizer que as operações coincidem com eleições e visam políticos e empresários que personificam "cortes com o passado colonialista".



Alberto João Jardim garante ainda que desde 2015, altura em que sai da presidência do governo regional, não voltou a ser ouvido pelo PSD/Madeira para qualquer decisão.



Insiste que viver num "Portugal livre" é ir contra ao colonialismo, interno e externo.