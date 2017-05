Alberto João Jardim insiste nas críticas ao anterior Governo

O antigo presidente do governo madeirense disse não entender a razão porque o anterior governo não fez o que o executivo socialista está a fazer.



Jardim elogiou o atual governo por ter feito o que era evidente, devolver rendimentos.



Questionado sobre o futuro do PSD Alberto João Jardim reiterou discordâncias com o atual líder do partido mas sem dizer quem gostaria de ver como sucessor.



Sobre a atuação do Presidente da República o antigo presidente do Governo Regional da Madeira considera-a positiva.



Declarações de Jardim, em Lisboa, à margem da apresentação do livro de memórias "Relatório de Combate".



Um livro que recorda 40 anos de combates por boas causas, como conta a jornalista Olívia Santos.