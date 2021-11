Alberto João Jardim: Rangel é instável e apoia-se na maçonaria e nos "homens de Passos Coelho"

"[Paulo Rangel] É um homem instável. Eu apoiei o Dr. Rangel quando ele era contra essa gente do Passos Coelho. Depois estive com Rangel no apoio ao Dr. Rui Rio, e agora vejo o Dr. Rangel com uma série de lobbies atrás dele, a começar pela maçonaria e com os homens do Dr. Passos Coelho, que foi aquele governo do genocídio social, que tinha a originalidade de querer endireitar as finanças através da derrocada da economia. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa dessas", afirmou Jardim em entrevista à RTP3.