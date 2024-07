Albuquerque entrega documento em forma de moção de confiança

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O CHEGA colocou como condição o afastamento de Miguel Albuquerque, arguido num processo de alegada corrupção, caso exista acusação do Ministério Público.



O Presidente do Governo Regional considera que a possibilidade de novas eleições seria uma irresponsabilidade e diz que não prescinde dos seus próprios direitos de cidadania.



Afirma ainda que o pedido de levantamento da imunidade é da responsabilidade do Ministério Público.