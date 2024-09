Homem de Gouveia - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa tinha anunciado uma deslocação ao arquipélago, depois de concluídas as operações de combate ao grande incêndio que atingiu a ilha. No entanto, o presidente do governo regional não entende os motivos para esta visita do Chefe de Estado.



O líder do governo regional foi muito criticado pela forma como foi gerido o combate ao fogo que atingiu a região autónoma.