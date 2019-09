Aliança diz que partidos gerigonça fingem estar zangados para depois se voltarem a unir

RTP

Na apresentação do programa eleitoral no Porto, o líder do Aliança Pedro Santana Lopes, avisa que depois das eleições os três partidos vão voltar a unir-se.



Santana Lopes acusa ainda os partidos da esquerda de deixarem o Serviço Nacional de Saúde em mau estado.



Combate à pobreza, crescimento e coesão territorial são exemplos de objetivos do programa eleitoral do Aliança.



O líder do partido andou pelo país e viu muita insensibilidade do Governo e muita inércia: assinalou o contraste entre o trabalho dos privados e da sociedade civil, em contraste com a inércia do Governo.