"Aliança". Novo partido de Santana Lopes apresenta programa e estatutos

Santana Lopes entrou no pavilhão Arena de Évora, onde decorrem os trabalhos, por volta das 11h00 da manhã, e foi aplaudido por cerca de 500 delegados.



Nesta reunião magna, são apresentados o programa e os estatutos e são eleitos os órgãos nacionais.



Decorre também a apresentação Paulo Sande, que foi até agora assessor em Bélem, como o cabeça de lista às eleições europeias.



Santana Lopes vai defender a Moção de Estratégia Global chamada "Um país às direitas". É o caminho que o partido vai seguir contra a Frente de Esquerda que, no entender do líder, deu cabo do Estado e do país.>