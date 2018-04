"Alinhamento" de datas entre eleições legislativas e europeias seria "adequado" diz Centeno

Lusa08 Abr, 2018, 18:55 / atualizado em 08 Abr, 2018, 18:55 | Política

A declaração foi feita em resposta a uma pergunta do público que assistiu à conferência de encerramento da primeira edição das Conferências Ulisses 2018, comissariadas pelo historiador e ex-eurodeputado Rui Tavares, que hoje decorreram no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A pergunta feita a Mário Centeno foi: "Defende que as eleições legislativas de 2019 devem ser antecipadas para antes do verão?", recordando que o PS defendeu, no passado, um alinhamento com o calendário europeu.

"A transição que o país passou de 2015 para 2016 foi difícil e colocou desafios grandes ao Governo na altura e, portanto, é uma decisão política, que compete aos partidos políticos e ao senhor Presidente da República", começou por dizer Mário Centeno.

O ministro acrescentou, logo a seguir: "Diria que é adequado, do ponto de vista da estabilidade que temos procurado incutir à gestão das finanças públicas, que houvesse esse alinhamento [com as eleições europeias, agendadas para maio]."

Insistindo na "estabilidade orçamental" e na "previsibilidade", já antes, durante a conferência, Mário Centeno, também presidente do Eurogrupo, tinha destacado que "o desalinhamento entre ciclos políticos é uma das maiores barreiras à tomada de decisões europeia".