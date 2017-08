Alívio fiscal atingirá apenas um milhão e 600 mil famílias

O número foi retificado pelo Governo que, através do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, tinha inicialmente avançado o número de três milhões e 600 mil agregados.



Em entrevista à agência Lusa, Pedro Nuno Santos não adiantou quais as mudanças que vão ser feitas até porque estão ainda a ser trabalhadas pelo executivo e parceiros políticos.



Nesta mesma entrevista aquele membro do Governo assegura também que o descongelamento das carreiras na Função Pública vai ter início no Orçamento de Estado para 2018, mas que o ritmo para esse descongelamento ainda está em estudo.



O secretário de Estado admite ainda abertura para trabalhar numa solução que vá ao encontro da exigência do Bloco de Esquerda de vincular os 11 mil professores contratados precariamente pelas escolas todos os anos.