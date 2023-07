Altas patentes militares russas detidas no âmbito da rebelião Wagner

Altas patentes militares russas, incluindo um ex-comandante das forças de Moscovo na Ucrânia, foram detidos, no âmbito da rebelião do Grupo Wagner.

A informação está a ser avançada plo Wall Street Journal, que cita fontes próximas do processo.



O general Sergei Surovikin, que comandou as forças russas na Síria e depois na invasão da Ucrânia, terá sido um dos detidos.



Isto porque estaria a par dos planos de rebelião do líder do grupo mercenário Wagner.



Sem confirmação oficial, a detenção de Surovikin estará inserida numa campanha do Kremlin para afastar oficiais suspeitos de deslealdade.