Alterações ao Regimento da AR só vão ser discutidas depois do Congresso do PSD

Inicialmente, o grupo de trabalho que vai tratar do processo de revisão do Regimento tinha acordado que todas as bancadas que quisessem entregar iniciativas -- Chega, IL, BE e PAN já o fizeram - teriam de as apresentar até à passada segunda-feira.

No entanto, fonte da bancada do PSD confirmou à Lusa que o partido solicitou o adiamento desta entrega para depois do Congresso de 01, 02 e 03 de julho, que consagrará Luís Montenegro como novo presidente do partido, sucedendo no cargo a Rui Rio.

Por seu lado, o coordenador do grupo de trabalho, o socialista Pedro Delgado Alves, confirmou à Lusa que tinha sido dado seguimento a esse pedido e que estavam a ser consultados os vários grupos parlamentares e deputados únicos para consensualizar um novo calendário.

Na primeira reunião do grupo de trabalho, no início de junho, os deputados tinam concordado em fechar o processo até 29 de julho, para que as novas regras pudessem produzir efeitos a partir de 15 de setembro.

Até agora, deram entrada seis projetos de revisão do Regimento (dois do Chega, dois da IL, um do BE e um do PAN), mas também o PS já sinalizou que irá entregar um diploma.

A maioria das propostas visa, entre outras mudanças, repor os debates quinzenais com o primeiro-ministro, que terminaram com a última alteração do Regimento da Assembleia da República, aprovada pelo PS e PSD em julho de 2020.

Em novembro de 2019, na campanha interna para a sua primeira candidatura à liderança, Luís Montenegro criticou o que era então apenas ainda uma hipótese.

"De 15 em 15 dias, já é muito difícil arrancar uma resposta ao primeiro-ministro. Se for de mês a mês, é para estarmos então sem resposta nenhuma (...) Se há Governo e primeiro-ministro que precisavam de ser escrutinados - não era de 15 em 15 dias, era todos os dias - são estes. Tudo aquilo que seja diminuir essa capacidade de escrutínio não é bom para a democracia", disse o ex-líder parlamentar social-democrata.

Poucos meses depois, em 23 de julho de 2020, PS e PSD aprovaram sozinhos o novo Regimento da Assembleia da República que, entre muitas alterações, terminou com o modelo de debates quinzenais com o primeiro-ministro em vigor desde 2008, substituindo-o por debates mensais com o Governo.

O atual modelo prevê que o debate com o Governo se desenvolva em dois formatos alternados: num mês, com o primeiro-ministro sobre política geral e, no seguinte, sobre política setorial com o ministro da pasta, podendo o chefe do Governo estar ou não presente.

Quando foi questionado sobre a possibilidade de uma nova mudança do Regimento, em fevereiro, o ainda presidente do PSD, Rui Rio, reiterou que era contra o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, admitindo que se possa reforçar o escrutínio e fiscalização do Governo em maioria absoluta, de modo sério.

"Uma vez que temos uma maioria absoluta, concordo que o escrutínio do Governo por parte da Assembleia da República deve ser mais apurado, mas estou a falar em escrutínio e fiscalização, não em espetáculo parlamentar para abrir telejornais, que isso não é escrutínio nenhum", disse, então.