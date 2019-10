Alterações às leis laborais travam acordo entre socialistas e Bloco

A recusa dos socialistas em mexer nas leis laborais levou à indisponibilidade do PS para renovar os acordos de há quatro anos com o Bloco de Esquerda.



O dirigente do Partido Socialista, Duarte Cordeiro, reconheceu que a legislação laboral era uma “divergência conhecida entre os dois partidos” mas considerou exagerada a reação do Bloco recusando que a geringonça tenha morrido.



Para os socialistas a forma não é o mais importante para um entendimento com os partidos à esquerda.



Duarte Cordeiro, atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, lembra que o PS vai negociar com todos os partidos políticos e se aceitasse as condições do Bloco isso seria impossível.





Palavras do secretário de Estado numa conferência de imprensa que serviu também para responder às críticas dos bloquistas.Horas antes a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, tinha acusado o PS de ser o responsável por não haver nova geringonça, e lamentado que o PS tenha tomado essa decisão.Catarina Martins em conferência de imprensa, reafirmou também que o Bloco mantém disponibilidade para negociar.PS e Bloco de Esquerda têm uma reunião marcada para a próxima terça-feira.