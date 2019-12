Alterações climáticas motivam divergências entre “Os Verdes” e António Costa

Manuela Cunha, da comissão executiva do partido, dá como exemplos a construção do aeroporto no Montijo e a exploração de lítio em Montalegre.



O Conselho Nacional do Partido Ecologista Os Verdes reunido no Porto defendeu ainda a ferrovia como o "transporte do futuro".



O mesmo órgão saudou o investimento que tem sido feito pelo Governo, por estar em causa "o melhor contributo para as alterações climáticas".