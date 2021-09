Alternâncias PS-PSD fizeram-se nos dois sentidos

Em Coimbra, a vitória foi tão expressiva, que as contas se fizeram depressa. O PS perdeu, para uma maioria absoluta do PSD.



Nas capitais de distrito, na Guarda, foi um independente a conquistar a Câmara. A derrota do PSD, resultou de uma divisão interna no partido.



Sentido inverso em Portalegre - que contou com o apoio de Rui Rio durante a campanha. A candidata do PSD já tinha cumprido três mandatos num concelho vizinho - candidatou-se à capital de distrito, e venceu o movimento independente.



Na Madeira, o PSD volta a governar no Funchal, depois de oito anos de liderança socialista.



Santana Lopes concorreu como independente, ganhou por 600 votos. Vinte anos depois, e com várias derrotas para contar, volta a ser presidente da Câmara da figueira da foz.