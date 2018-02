Altice responde às críticas feitas no debate quinzenal

RTP01 Fev, 2018, 22:40 / atualizado em 01 Fev, 2018, 22:42 | Política

O esclarecimento da Altice chega depois de a operadora ter sido um dos temas levados esta quinta-feira ao debate quinzenal na Assembleia da República. Jerónimo de Sousa denunciou no hemiciclo que se mantinham falhas nas telecomunicações da operadora nas regiões atingidas pelos fogos de 2017.



O líder comunista acusou a operadora de recusar-se a avançar com “a reposição do serviço público a que está obrigada nos territórios”. Acusou ainda a empresa de estar a exigir pagamentos extra aos clientes para fazer a instalação das novas redes.



Na sessão parlamentar, António Costa afirmou que "a realidade é má" e "lamentável", mas defendeu que o assunto não compete ao Executivo, antes à ANACOM.

Altice defende-se

Na nota agora enviada às redações, a Altice começa por esclarecer que não é o prestador de serviço universal, tendo perdido esse contrato em 2004 para a NOS. “Apesar deste facto inquestionável, não deixou, nem deixará de investir, substituindo-se muitas vezes ao Estado e ao Operador contratado para o Serviço Universal, uma vez que se rege por valores de responsabilidade”, não deixa de garantir.



A empresa alega ainda que, na sequência dos incêndios de 2017, “100 por cento da rede de comunicações está reconstruída”. “A totalidade dos concelhos afetados tem mais de 99,2 por cento das suas comunicações repostas”, complementa.



Segundo a Altice, foram substituídos mais de mil quilómetros de rede de cobre por fibra ótica em “mais de 30 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu e Leiria”.



“De salientar que a maioria destes concelhos ficará com cobertura de fibra superior a 50 por cento, permitindo que as populações tenham acesso a mais e melhores serviços e produtos de telecomunicações, os quais apenas podem ser disponibilizados pela Altice Portugal, por ausência de outros”, afirma.



A empresa declara ainda que mantém contacto com as autarquias para “aferir de qualquer anomalia constatada ou situações de expansão do serviço de rede”, tendo “equipas prontas para intervir em menos de 24 horas”.



No que diz respeito aos custos das operações, a Altice garante que as mensalidades de quem migra do cobre para a fibra se mantêm e que estes não são sujeitos a nova fidelização, a não ser que alterem o pacote de serviços.