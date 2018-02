Álvaro Amaro avalia discurso de Luís Montenegro

"Oposição interna? Não acredito. Um líder do PSD, por natureza, nunca tem nenhum passeio e, no quadro político atual, então é que não é nenhum passeio. Mas essas são as dificuldades normais, naturais, que nós sentimos. Sabemos que este Governo dito da geringonça é, de facto, um campeão da comunicação, um campeão da desculpabilização. Os partidos que o apoiam zangam-se de manhã, abraçam-se à tarde", responderia adiante, quando questionado sobre vozes críticas de Rio no seio do partido.