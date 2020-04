Álvaro Santos Pereira: Europa não está de braços cruzados mas vai ser preciso novo pacote de medidas

Por isso em termos gerais, Álvaro Santos Pereira concorda com os mecanismos encontrados por Portugal e por outros países da União Europeia para os primeiros dois meses. Considera que são “razoáveis e adequados”, desde que devidamente operacionalizados. No entanto, depois, são necessárias mais medidas para “reanimar a economia”.





Segundo Álvaro Santos Pereira a “Europa não tem estado de braços cruzados” ainda assim o Mecanismo Europeu de Estabilidade tem de ter os fundos necessários para fazer fase à crise e o BCE deve ser “o grande mecanismo de solidariedade”. Adianta também que os Estados devem ter a possibilidade de se financiarem a taxas mais baixas, de relaxarem nos défices e de verem reduzidas as suas comparticipações para o Orçamento comunitário.







Nos últimos dados divulgados a OCDE estima que por cada mês de quarentena haja um corte de 2% no PIB nas economias mundiais. E em relação a Portugal a OCDE prevê que o impacto inicial de uma paragem parcial nas atividades corresponda a 26,6% do PIB.

“Na OCDE estamos a estudar o que fazer”. A ideia, segundo Álvaro Santos Pereira, é “fazer uma pausa para ver qual o impacto desta recessão no desemprego, na dívida e no défice” para depois poder divulgar estimativas mais precisas, conforme a evolução da pandemia e da capacidade dos Estados de controlarem o surto e simultaneamente começarem a abrir as empresas.





Lembra ainda que a dívida pública deverá aumentar entre 20 a 30 por cento e a maior preocupação de Álvaro Santos Pereira vai para os países emergentes. “Aí vai ser mais sério”, afirma. “Há grandes probabilidades de nos próximos anos termos uma crise financeira” nesses países.





Num olhar pelo mundo Álvaro Santos Pereira não tem dúvida: “Estamos a retroceder na globalização”. Explica que “há 2 ou 3 anos as grandes cadeias de valor já estavam afetadas graças ao protecionismo. Esta crise mostrou as vulnerabilidades das nossas cadeias de valor”. Por isso considera que as grandes multinacionais que se basearam num só mercado vão optar pela diversificação e isso pode constituir uma oportunidade para Portugal.