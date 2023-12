Nuno Patrício - RTP

Denunciam que as Instituições Particulares de Solidariedade Social não estão a cumprir com o acordo de valorização destas profissionais.



Mariana Mortágua ouviu relatos de precariedade, e ouviu também que as IPSS não estão a cumprir com a lei.



A reportagem é da jornalista da Antena 1 Inês Ameixa.