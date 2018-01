Ameaça angolana ainda não afeta investimento

RTP21 Jan, 2018, 11:16 / atualizado em 21 Jan, 2018, 11:32 | Política

Entrevistado no programa da Antena1 Conversa Capital, Traça mantém confiança na via diplomática para a resolução do problema que, pelo menos por enquanto," não está a provocar reações adversas" no fluxo de investimento entre os dois países. Assim, pode ser que a ameaça de bloqueio não passe disso mesmo.





Para evitar uma escalada do diferendo para proporções mais difíceis de controlar, João Luís Traça espera que Portugal contribua com "boa diplomacia", não respondendo no mesmo tom.O presidente da Camara de Comércio e Indústria Portugal-Angola manifesta o desejo de que o país africano não deixe de considerar Portugal como um parceiro estratégico, apesar de compreender o pragmatismo do raciocínio segundo o qual a pequena dimensão de Portugal pode motivar Luanda a procurar interlocutores com maior capacidade financeira.