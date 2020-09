Ana Catarina Mendes convoca esquerda na resposta à "emergência" pandémica

Depois dos apelos do primeiro-ministro e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares sobre as negociações do Orçamento, também a líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, desafiou esta tarde os partidos de esquerda a assumirem uma posição clara perante a resposta do governo à crise pandémica.



Ana Catarina Mendes falava no encerramento das jornadas parlamentares do PS.