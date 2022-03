Ana Catarina Mendes diz que escolha de Santos Silva para PAR "prestigiará" parlamento

Em declarações aos jornalistas no final de uma breve reunião do grupo parlamentar do PS com a presença do secretário-geral socialista e também primeiro-ministro, António Costa, a líder parlamentar cessante disse que o ministro dos Negócios Estrangeiros "tem reconhecido mérito, dentro e fora" do parlamento.



"Augusto Santos Silva tem um currículo vastíssimo. É professor universitário, ocupou várias pastas governativas ao longo de mais de 20 anos. É um homem de cultura, é um homem que sabe, é um democrata por excelência, que prestigiará a nossa democracia, prestigiará a Assembleia da República", sustentou Ana Catarina Mendes, que deixa o parlamento para assumir o cargo de ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.



A líder cessante da bancada socialista acrescentou que "será a primeira vez, a ser eleito, que um presidente da Assembleia da República é cabeça de lista eleito pelo Círculo Fora da Europa".



Ana Catarina Mendes rejeitou comentar as funções que vai desempenhar no XXIII Governo Constitucional.