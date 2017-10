Partilhar o artigo Ana Catarina Mendes espera que PSD se reconcilie com os portugueses Imprimir o artigo Ana Catarina Mendes espera que PSD se reconcilie com os portugueses Enviar por email o artigo Ana Catarina Mendes espera que PSD se reconcilie com os portugueses Aumentar a fonte do artigo Ana Catarina Mendes espera que PSD se reconcilie com os portugueses Diminuir a fonte do artigo Ana Catarina Mendes espera que PSD se reconcilie com os portugueses Ouvir o artigo Ana Catarina Mendes espera que PSD se reconcilie com os portugueses