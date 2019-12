Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, em entrevista à Antena1

Entrevistada esta quinta-feira, na Antena 1, Ana Catarina Mendes diz não entender a posição do PCP e do Bloco de Esquerda face ao Orçamento de Estado. "Nem os portugueses entenderiam", diz a líder parlamentar do PS, explicando que este é "um orçamento que vem na linha do que fizemos nos últimos 4 anos".

Ana Catarina Mendes diz ainda que ouve Mariana Mortágua, do BE, bater-se por um maior compromisso na saúde: "Se for esse o ponto, há condições para viabilizar o orçamento”, conclui.





Nesta entrevista conduzida pela jornalista Natália Carvalho, Ana Catarina Mendes responde ainda a Rui Rio, que ontem, no jantar do Grupo Parlamentar do PSD, classificou o Orçamento do Estado como “uma fraude democrática”. A líder do grupo parlamentar do PS diz não entender esta declaração: “Mario Centeno e o PS habituaram-nos ao rigor sem sacrificar os portugueses".



Questionada sobre a subida do IVA das Touradas dos 6 para os 23%, Ana Catarina Mendes reconhece que a questão fraturou o grupo parlamentar do PS na anterior legislatura, adianta que vai ouvir os deputados da bancada e admite que "se houver necessidade, o grupo parlamentar também é livre de apresentar propostas de alteração ao orçamento de Estado”. Quanto à votação do orçamento, não haverá liberdade de voto.





"Todos os votos somam"