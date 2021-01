Ana Gomes destaca que absolvição de casal em Timor-Leste evitou "perversão da justiça"

"Estava a haver uma perversão da justiça, uma instrumentalização da justiça, tornando este português numa vítima", afirmou à Lusa Ana Gomes, que se empenhou pessoalmente no caso.

O Tribunal de Recurso timorense absolveu o casal de portugueses Tiago e Fong Fong Guerra, condenado em 2017 por peculato a oito anos de prisão e a uma indemnização ao Estado, ordenando o descongelamento das suas contas.

O acórdão, aprovado por unanimidade por um coletivo de três juízes e que foi hoje comunicado às partes, determina a absolvição do crime de peculato, pelo qual o Tribunal de Díli tinha aplicado uma pena de oito anos de prisão efetiva e o pagamento de uma indemnização de 859 mil dólares.

"Fico muito feliz por as próprias autoridades judiciais timorenses terem concluído que ele estava ilibado", disse Ana Gomes, salientando que foi hoje contactada por Tiago Guerra que lhe deu conta da decisão judicial.

A absolvição, por um tribunal superior, mostra a "capacidade das autoridades judiciais timorenses" e a sua "coragem em assumir o erro".

"Li o processo na altura" e "percebi que era um caso que se arriscava a criar uma grande fricção entre Portugal e Timor", recordou a antiga eurodeputada, que visitou Tiago Guerra na prisão e "estava ao corrente que todas as diligências que as autoridades portuguesas tinham feito".

Quando o viu pela primeira vez na prisão, em 2015, Ana Gomes disse que se apercebeu do risco de saúde e tentou sensibilizar as autoridades timorenses para o libertarem.

"A verdade é que um mês depois [dessa visita], as autoridades timorenses decidiram deixá-lo em residência fixa até ao final do julgamento", a cuja sentença de primeira instância também assistiu.

No processo, Ana Gomes detetou "vários problemas" que mostravam a fragilidade do caso contra o casal, que fugiu para Portugal.

"Entendi quando ele [Tiago Guerra] não teve outra alternativa senão usar os meios que usou para fugir de Timor-Leste", disse Ana Gomes, comentando a fuga do casal, via Austrália.

Após o anúncio da absolvição de Tiago Guerra, Ana Gomes publicou no Twitter: "Muito feliz com a total ilibação do português Tiago Guerra pelo Tribunal Supremo de #TimorLeste".

A antiga eurodeputada comentou também o seu papel na saída da prisão, mostrando-se "muito orgulhosa por ter ajudado à sua libertação da cadeia de Becora", publicando uma foto da visita que fez em 2015, com o então embaixador português Manuel de Jesus.

"Vale a pena lutar pela #Justiça!", escreveu ainda Ana Gomes.

O casal foi preso pela polícia timorense em Díli em 18 de outubro de 2014 e esteve desde então impedido de sair de Timor-Leste.

Enquanto aguardava a decisão sobre o recurso à sentença do Tribunal Distrital de Díli, mantendo a sua inocência e acusando o Tribunal de primeira instância e o Ministério Público de várias irregularidades, o casal fugiu para a Austrália, onde chegou, de barco, em 09 de novembro de 2017, tendo chegado a Lisboa em 25 de novembro desse ano.

Os dois portugueses foram julgados pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais e falsificação documental sendo central ao caso uma transferência de 859 mil dólares (792 mil euros), feita em 2011 a pedido do consultor norte-americano, Bobby Boye.

Boye foi um consultor pago pelo governo norueguês e posteriormente pelo governo timorense e que chegou a ser coarguido no processo e que foi, entretanto, condenado nos Estados Unidos onde está a cumprir pena.

A fuga do casal causou tensão diplomática entre Portugal e Timor-Leste, com o assunto a suscitar críticas de dirigentes políticos e da sociedade civil, com artigos a exigir até investigações à embaixada de Portugal em Díli.

Na sequência da fuga do casal, o Ministério Público timorense acusou um outro português e dois timorenses de vários crimes, incluindo branqueamento de capitais, por alegadamente terem apoiado na fuga do casal.

Esse processo está ainda a decorrer no Tribunal Distrital de Díli.

A sentença poderá ter um impacto adicional num outro processo que está a decorrer nas instâncias judiciais em Macau.

Nesse processo, o casal e os pais de Fong Fong Guerra são acusados de um crime de branqueamento de capitais, numa ação que segundo a defesa teve por base o processo de Timor-Leste e as cartas rogatórias na sequência de pedidos de informação feitos a Macau.