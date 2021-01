Ana Gomes. "Estas eleições são importantes para o reforço da democracia"

"É muito importante a participação de todos. O voto é um direito, mas é também um dever cívico", apelou Ana Gomes. "É importante que tantos cidadãos se tenham mobilizado para votar, não obstante às circunstâncias", reconhece a candidata.



Ana Gomes diz que o "exercício do voto está a ser seguro, as pessoas estão a respeitar as distâncias de segurança e os funcionários da mesa também têm garantido que tudo corre perfeitamente".



"Estas eleições são importantes para o reforço da democracia", sublinhou a candidata às presidenciais. "Quanto mais cidadãos vierem votar, mais reforçada ela sai", conclui.