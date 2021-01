Ana Gomes recebe apoio de "histórico" do PS

Na reta final da campanha para as presidenciais, a candidata Ana Gomes escolheu o tema da regionalização para mais uma conversa on-line. A video-conferência contou com a participação do Secretário de Estado Duarte Cordeiro e também de um 'histórico' do PS, João Cravinho, que se referiu a Ana Gomes como "a nossa candidata a Presidente".