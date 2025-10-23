André Martins renuncia ao mandato de vereador da Câmara

"Não reconheço dignidade política a quem vai assumir as responsabilidades de presidente da Câmara [Maria das Dores Meira] e, por isso, não vou tomar posse neste executivo", disse hoje à agência Lusa o ainda presidente do município sadino.

Contactado pela Lusa, o número dois da lista liderada por André Martins confirmou que irá assumir o cargo de vereador face à renúncia ao mandato do atual presidente.

"Vou ser um elemento ativo na apresentação de propostas e na avaliação das propostas apresentadas por outras forças políticas, na defesa dos interesses da população de Setúbal", disse Nuno Costa.

Em entrevista ao jornal O Setubalense, publicada hoje, em que anunciou a renúncia ao mandato, André Martins acusa a presidente eleita Maria das Dores Meira de faltar à verdade na polémica em torno da auditoria pedida pelo atual executivo camarário à utilização de cartões de crédito do município.

"Quando alguém [Maria das Dores Meira] vem dizer num órgão de comunicação social, na televisão, que uma auditoria que tinha sido aprovada na Câmara Municipal para ser feita entre 01 de janeiro de 2017 e o dia 30 de outubro de 2024 e quando, já eleita, vem dizer que o presidente da Câmara decidiu transmitir à empresa que só fizesse a avaliação até outubro de 2021, é quem certamente era capaz de fazer isso", justificou André Martins.

"Eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessas. Não consigo conviver com gente que tem este comportamento. Ou com pessoas que são capazes de dizer que o concurso do estacionamento tarifado é todo da minha responsabilidade", acrescentou.

Na sua página na rede social Facebook, André Martins considera ainda que as acusações de Maria das Dores Meira "são mentiras descaradas" que não têm o mínimo de razão de ser, assegurando que "há documentos que o comprovam".

De acordo com a auditoria, no terceiro e último mandato que cumpriu como presidente da Câmara de Setúbal eleita pela CDU, entre 2017 e 2021, Maria das Dores Meira terá recebido ajudas de custo indevidas e utilizado verbas municipais para fins de natureza pessoal ou recreativa, para além de não ter apresentado documentos justificativos para diversos "movimentos bancários que configuram potenciais violações dos princípios da legalidade, da prossecução do interesse público", mas não foi detetada nenhuma irregularidade no mandato de André Martins.

Na sessão pública da Câmara de Setúbal de 18 de setembro, André Martins já tinha dito que a auditoria à utilização abusiva de ajudas de custo e cartões de crédito do município sadino, que abrangia o período de 01 de janeiro a 30 de outubro de 2024, não poderia ter detetado nenhum registo suspeito no atual mandato (2021/2025) porque nunca usou os referidos cartões de crédito do município.

"Se a partir de outubro de 2021 não foi encontrado nenhum registo [suspeito] nos documentos fornecidos pelos serviços da Câmara Municipal, naturalmente que a empresa que fez a auditoria não registou essas coisas", disse na altura André Martins, reiterando que a auditoria abrangia o período compreendido entre 01 de janeiro de 2017 e 30 de outubro de 2024.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro para a Câmara de Setúbal, a candidatura de Maria das Dores Meira `Setúbal de Volta´ foi a preferida dos setubalenses, tendo obtido 29,91% dos votos e quatro eleitos. Em segundo lugar ficou o PS (27,48%) também com quatro, seguido pelo Chega (18,07%) com dois eleitos e pela CDU (11,43%) apenas com um vereador eleito.

A tomada de posse do novo executivo camarário liderado por Maria das Dores Meira está marcada para as 17:00 do dia 30 de outubro, na Praça do Bocage, junto ao edifício dos Paços do Concelho.