André Ventura diz que Governo está "em acelerado processo de desagregação"

Em reação à remodelação no Executivo, o dirigente do Chega afirmou que a saída dos três governantes "mostra que o Governo está numa fase estranha de decomposição e de desagregação". "É evidente que este Governo está a degradar-se a cada dia que passa", disse André Ventura.