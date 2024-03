O Chega ataca Rui Tavares, do Livre, que admitiu dialogar com a direita em algumas propostas. Esta noite, num comício na Guarda, André Ventura diz que a abolição das portagens proposta pelo Chega custaria mil e duzentos milhões de euros.

O Presidente do partido compara esse custo ao excedente orçamental do primeiro mês do ano, que foi divulgado esta quinta-feira.