José Sena Goulão - Lusa

Num almoço com empresários promovido pelo International Club of Portugal, em Lisboa, o líder do Chega pediu mesmo ao PSD que não desperdice a oportunidade de criar um bloco de direita para governar depois de 10 de março.



A jornalista da Antena 1 Madalena Salema registou as declarações de André Ventura.