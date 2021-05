André Ventura em tribunal acusado de ofensas diretas e ilícitas

Foto: André Kosters - Lusa

André Ventura foi a tribunal esta segunda-feira por ter chamado "bandidos" a uma família do bairro da Jamaica. Está acusado de ofensas diretas e ilícitas cometidas contra o direito à honra e à imagem. O caso remonta à campanha eleitoral para as eleições presidenciais.