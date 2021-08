André Ventura está infectado com o novo coronavírus

O deputado foi informado ontem de que tinha estado em contacto com uma pessoa infetada.



Vai repetir o teste amanhã. Para já não tem quaisquer sintomas da doença.



André Ventura cancelou toda a agenda que tinha para os próximos dias.



O presidente do Chega recusou tomar a vacina na altura que vários deputados foram considerados prioritários no processo de vacinação.



À RTP diz agora que estava a refletir sobre a necesidade de tomar a a vacina.



O mesmo já o tinha dito esta semana, à margem de uma manifestação no Porto em que participou com dezenas de pessoas.