André Ventura. "Não vamos ficar atrás de Ana Gomes"

Mais uma vez Ventura foi recebido por um protesto.



O candidato do Chega visitou o quartel de bombeiros do Beato, onde alertou para as más condições dos profissionais e para os atrasos na vacinação.



Ventura acredita na disputa do segundo lugar com Ana Gomes.