Na sexta convenção do Chega o presidente do partido anunciou que uma das prioridade do seu governo será dar a todas as forças de segurança um subsídio igual ao da Judiciária e promete cortar com todas as verbas previstas para as associações que trabalham na defesa da igualdade de género.



Quer ainda que até 2030 todas as pensões tenham um valor pelo menos igual ao salário mínimo.