Angela Merkel defende aposta na tecnologia para reduzir desemprego em Portugal

RTP30 Mai, 2018, 17:49 / atualizado em 30 Mai, 2018, 17:49 | Política

No início da visita de dois dias de Angela Merkel a Portugal, a chanceler alemã e o primeiro-ministro português inauguraram o novo centro de Tecnologia e Desenvolvimento da Bosch em Braga.







Angela Merkel sublinhou que a presença da Bosch em Portugal é uma marca da “cooperação luso-alemã”. A líder germânica defendeu ainda que esta ligação mostra como o desenvolvimento de novas tecnologias está a preparar o futuro da Europa.







Depois de Angela Merkel, António Costa subiu ao palco para exaltar o investimento da Bosch em Portugal. O primeiro-ministro considerou que estas instalações demonstram “a excelência da cooperação entre uma grande multinacional e a excelência da ciência desenvolvida em Portugal” e a “qualidade dos quadros e recursos humanos formados” em Portugal.





“Isto mudou significativamente o relacionamento do investimento alemão com Portugal. A Alemanha é desde há muitos anos o primeiro investidor produtivo em Portugal”, afirmou o chefe do Governo. Costa afirmou que as empresas alemãs já investem em Portugal para produzir conhecimento e não apenas fabricar produtos

“A relação não é só de transferência de tecnologia da Alemanha para Portugal. É também aqui a criação em rede com todas as instituições da Bosch no mundo de novo conhecimento e de tecnologia que vai equipar os carros do futuro”, sublinhou Costa.





O primeiro-ministro português considerou ainda que este centro de investimento da Bosch é um “excelente exemplo do que é verdadeiramente o espírito europeu”.





“O espírito europeu não é só juntar países à volta de uma mesa do Conselho para tomar decisões. É a capacidade de juntarmos os recursos, o saber e fazermos em conjunto, com a consciência de que assim faremos melhor e seremos capazes de fazer uma Europa que possa defender o seu modelo social, o seu nível de vida e modo de viver”, explicou António Costa.





A visita de Angela Merkel e António Costa à Bosch foi a primeira etapa da visita de dois dias da chanceler alemã a Portugal. Merkel aterrou no aeroporto do Porto por volta das 15h00, onde foi recebida pelo primeiro-ministro António Costa.







"Sabemos que a nossa prosperidade depende de sermos inovadores, o resto do mundo não fica de braços cruzados e é por isso para mim uma enorme alegria ver que aqui se está a trabalhar no futuro da Europa em cooperação entre dois países fisicamente distantes", afirmou.Angela Merkel defendeu que o setor da tecnologia é o “rumo a seguir” para combater o desemprego em Portugal. Naquele que foi o primeiro momento da visita da chefe de Governo alemã ao país, Angela Merkel afirmou que estee é "um bom dia" para a Bosch e para Portugal e apontou o setor da tecnologia como "rumo a seguir" para combater o desemprego em Portugal.“Peço aos professores que despertem o entusiasmo aos alunos pelas novas tecnologias porque são profissões do futuro, sabemos que o desemprego foi, e ainda é, um problema, mas a questão é saber qual o rumo a seguir para ter um futuro e os números mostram quais são os setores do futuro", assinalou.A chanceler foi recebida com honras militares, tendo sido tocados os hinos nacionais dos dois países. Seguiu depois para o centro da Bosch em Braga, antes de iniciar a visita ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde do Porto.