Angela Merkel deseja sucesso a Costa e assegura apoio à presidência portuguesa da UE

Angela Merkel passou hoje virtualmente “o testemunho” a António Costa, cujo governo assume a presidência da UE a 01 de janeiro, através de uma mensagem vídeo divulgada nas redes sociais.Num balanço da presidência alemã, Merkel afirma que “o desafio central foi sem duvida a pandemia do coronavírus” e afirma a importância da unidade dos 27 neste desafio.Já António Costa, assumiu a honra e a responsabilidade da passagem de testemunho, com elogios a Angela Merkel.Portugal assume a quarta presidência da União Europeia a partir da próxima sexta-feira.Na terça-feira, dia 5 de janeiro, assinala-se a abertura oficial da presidência portuguesa no centro cultural de belém, numa cerimónia que vai contar com a presença de Charles Michel, presidente do conselho europeu.