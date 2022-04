ANMP. Lisboa não vai seguir o exemplo do Porto

Carlos Moedas reconhece que a Associação Nacional de Municípios deve ter uma voz mais forte, nas negociações com o Governo, em relação à transferência de poderes para as autarquias.



O autarca de Lisboa também diz esperar pela resposta do Executivo à carta escrita com Rui Moreira, sobre este processo que tem merecido muitas críticas.



O presidente da Câmara de Lisboa sublinha que é necessária viabilidade económica, para que os municípios assumam determinadas competências que pertenciam ao Estado Central.



Numa altura em que Rui Moreira ameaça retirar o Porto da Associação Nacional de Municípios.